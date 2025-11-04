Неймовірна пара: Ріанна та A$AP Rocky вперше після народження третьої дитини вийшли разом у світ

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Реклама

37-річні співачка та бізнеследі Ріанна з’явилася зі своїм коханим A$AP Rocky на публіці. У них зовсім нещодавно народилася третя дитина — довгоочікувана дівчинка. Також у них є двоє синів.

Раніше пару фотографували папараці, але на світському заході після чергового поповнення Ріанна та A$AP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Майєрс, вийшли вперше.

Ріанна і A$AP Rocky / © Associated Press

Пара була дуже в піднесеному настрої, трималися за руки, обіймалися і A$AP Rocky поцілував кохану у щоку перед фотографами.

Реклама

Ріанна одягла на церемонію чорно-біле вбрання від Alaïa з колекції весна-літо 2026. Лук включав оригінальні штани-колготки, туфлі чорного кольору та темно-синій плащ.

Ріанна / © Associated Press

A$AP Rocky вибрав для своєї появи лук від Chanel, який доповнив прикрасами від Briony Raymond. До речі, репер отримав на заході відзнаку Fashion Icon Award.

Ріанна і A$AP Rocky / © Associated Press

Нагадаємо, що дівчинка пари з’явилася на світ 13 вересня, а розповіла артистка про це у своєму Instagram. Ріанна опублікувала зворушливе фото, на якому тримала на руках новонароджену дочку.