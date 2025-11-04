- Дата публікації
Неймовірна пара: Ріанна та A$AP Rocky вперше після народження третьої дитини вийшли разом у світ
Вони з’явилися на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards, організованої Радою модельєрів Америки у Американському музеї природничої історії.
37-річні співачка та бізнеследі Ріанна з’явилася зі своїм коханим A$AP Rocky на публіці. У них зовсім нещодавно народилася третя дитина — довгоочікувана дівчинка. Також у них є двоє синів.
Раніше пару фотографували папараці, але на світському заході після чергового поповнення Ріанна та A$AP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Майєрс, вийшли вперше.
Пара була дуже в піднесеному настрої, трималися за руки, обіймалися і A$AP Rocky поцілував кохану у щоку перед фотографами.
Ріанна одягла на церемонію чорно-біле вбрання від Alaïa з колекції весна-літо 2026. Лук включав оригінальні штани-колготки, туфлі чорного кольору та темно-синій плащ.
A$AP Rocky вибрав для своєї появи лук від Chanel, який доповнив прикрасами від Briony Raymond. До речі, репер отримав на заході відзнаку Fashion Icon Award.
Нагадаємо, що дівчинка пари з’явилася на світ 13 вересня, а розповіла артистка про це у своєму Instagram. Ріанна опублікувала зворушливе фото, на якому тримала на руках новонароджену дочку.