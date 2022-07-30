Неймовірна: Тіна Кароль у розкішній синьо-жовтій сукні зворушливо виконала гімн України на матчі

Співачка в ефектному образі заспівала на благодійному матчі у Ліверпулі.

Тіна Кароль зворушливо виконала Гімн України на благодійному матчі у Ліверпулі.

Перед публікою артистка постала у розкішному образі. На ній була патріотична синьо-жовта сукня по фігурі, розшита стразами, зі шлейфлом.

Чарівний аутфіт Тіна доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Після гімну Кароль викрикнула гасло: "Слава Україні! Смерть ворогам!"

Нагадаємо, на благодійному концерті співачка з'явилася у ніжній молочній сукні, яка підкреслила її звабливі форми.

Читайте також: