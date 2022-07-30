Неймовірна: Тіна Кароль у розкішній синьо-жовтій сукні зворушливо виконала гімн України на матчі

Співачка в ефектному образі заспівала на благодійному матчі у Ліверпулі.
Тіна Кароль зворушливо виконала Гімн України на благодійному матчі у Ліверпулі.
Перед публікою артистка постала у розкішному образі. На ній була патріотична синьо-жовта сукня по фігурі, розшита стразами, зі шлейфлом.
Чарівний аутфіт Тіна доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на червоній помаді.
Після гімну Кароль викрикнула гасло: "Слава Україні! Смерть ворогам!"
Нагадаємо, на благодійному концерті співачка з'явилася у ніжній молочній сукні, яка підкреслила її звабливі форми.
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