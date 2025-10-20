ТСН у соціальних мережах

Неймовірна у свої 78: Гленн Клоуз в елегантній сукні затьмарила молодших колег на прем’єрі серіалу

Акторка мала стрункий та ефектний вигляд на заході.

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз / © Getty Images

Гленн Клоуз відвідала прем’єру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), у якому вона зіграла. Захід відбувся у театральному комплексі у Лос-Анджелесі.

На івенті акторка прикувала до себе увагу всіх присутніх. Гленн була одягнена в елегантну чорну сукню з пишною спідницею до підлоги від Carolina Herrera. Вбрання мало рукави три четверті, комір-стійку, V-подібний виріз і шкіряний пояс на талії.

Гленн Клоуз / © Getty Images

Гленн Клоуз / © Getty Images

Аутфіт Клоуз доповнила чорними шкіряними високими рукавичками і туфлями Christian Louboutin. У зірки було гарне коротке укладання, вечірній макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами і бежевим блиском на губах. Вуха акторка прикрасила довгими срібно-чорними сережками, а до сукні прикріпила дві вишукані срібні брошки з діамантами від Neil Lane.

Клоуз у свої 78 має розкішний вигляд і цього вечора вона затьмарила своїх молодших колег на «червоній» доріжці.

Нагадаємо, Гленн Клоуз на премію Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі прийшла у темно-синьому костюмі від Armani Prive.

