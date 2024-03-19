Неймовірна зустріч: акторки "Сексу і міста" Крістін Девіс та Синтія Ніксон відвідали галавечір

Зірки серіалу "Секс і місто" та подруги Крістін Девіс та Синтія Ніксон відвідали галавечір The New Group 2024, який відбувся у бальному залі Edison у Нью-Йорку.

Синтія Ніксон та Крістін Девіс / Фото: Getty Images

На заході вони щиро зраділи зустрічі, а потім позували обійнявшись.

На Крістін Девіс була чорна сукня з рукавами-ліхтариками і аплікаціями з ниток, бісеру і леліток. Також образ вона доповнила чорною сумкою, туфлями-човниками та макіяжем із укладанням.

Синтія Ніксон віддала перевагу довгій шовковій сукні кольору шампанського, у якої було драпування на декольте і розріз на спідниці. Образ вона доповнила гламурним клатчем та золотистими босоніжками на підборах.

Синтія Ніксон та Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що "І просто так..." — перезапуск класичного серіалу HBO "Секс і місто", який попри критику, повернеться в ефір. HBO Max вирішило продовжити серіал на третій сезон. Ймовірно, незабаром ми знову побачимо головну акторку серіалу Сару Джесіку Паркер у яскравих, незвичайних і трохи божевільних образах на вулицях Нью-Йорка під час знімань, оскільки команда вже активно показує процес підготовки.

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