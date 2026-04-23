Неймовірні красуні: Аманда Голден прийшла на прем’єру найочікуванішого фільму року з донькою
У Лондоні відбулася прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» і серед гостей заході з’явилася відома британська ведуча та співачка.
55-річна Аманда Голден вже традиційно на презентацію прийшла з 20-річною донькою Лексі.
Аманда мала приголомшливий вигляд, адже обрала ефектну сукню від бренду Celia Kritharioti з красивим декольте та бежевими вставками з мереживом, які створювали ефект «голого» тіла.
Також у сукні була спідниця-русалка з величезною спідницею. Доповнила вона образ об’ємною зачіскою і золотими прикрасами.
Лексі ж обрала червону мереживну сукню від польського бренду Gosia Baczyńska. Вбрання було прозорим, однак дуже вишуканим і пасувало дівчині.
Раніше разом з донькою Лексі Аманда відвідувала вручення премії British Fashion Awards, але у неї є ще одна дитина — донька Голлі, яка також часто ходить з мамою на заходи.