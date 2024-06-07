Неймовірні красуні: дружину та 14-річну доньку Меттью Макконагі помітили у Нью-Йорку

Дівчинка дуже схожа на свою знамениту маму.
Дружину оскароносного актора Меттью Макконагі — 42-річну модель Камілу Алвес — помітили у Нью-Йорку, коли вона йшла вулицею. Жынка мала розкышний вигляд — на Камілі була біла мінісукня з ґудзиками та підгорнутими рукавами, яку на подолі прикрашали рюші.
Цей образ вона доповнила чорними мюлями на фігурних підборах та золотою сумкою. Також на Камілі були золоті прикраси на зап'ястях та шиї, а ось волосся вона накрутила у легкі локони та одягла на очі сонцезахисні окуляри.
Але потім Каміла сходила на вечірку бренду Hermes на честь колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Компанію їй на заході склала 14-річна дочка Віда. Мама і донька одягнулися у червоне вбрання. На Камілі був шкіряний комплект з перфорацією, що складався зі спідниці та топу, які вона поєднала з чорними босоніжками та клатчем. А ось Віда з'явилася у трикотажному топі та мініспідниці, які доповнила чорними туфлями Мері Джейн.
Нещодавно Віда теж виходила у світ, але зі своїми двома братами та батьками. У квітні вони разом відвідали галаконцерт у місті Остіні, штат Техас.
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