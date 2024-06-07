Неймовірні красуні: дружину та 14-річну доньку Меттью Макконагі помітили у Нью-Йорку

Дружину оскароносного актора Меттью Макконагі — 42-річну модель Камілу Алвес — помітили у Нью-Йорку, коли вона йшла вулицею. Жынка мала розкышний вигляд — на Камілі була біла мінісукня з ґудзиками та підгорнутими рукавами, яку на подолі прикрашали рюші.

Каміла Алвес / Фото: Getty Images

Цей образ вона доповнила чорними мюлями на фігурних підборах та золотою сумкою. Також на Камілі були золоті прикраси на зап'ястях та шиї, а ось волосся вона накрутила у легкі локони та одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Але потім Каміла сходила на вечірку бренду Hermes на честь колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Компанію їй на заході склала 14-річна дочка Віда. Мама і донька одягнулися у червоне вбрання. На Камілі був шкіряний комплект з перфорацією, що складався зі спідниці та топу, які вона поєднала з чорними босоніжками та клатчем. А ось Віда з'явилася у трикотажному топі та мініспідниці, які доповнила чорними туфлями Мері Джейн.

Каміла Алвес та донькою / Фото: Getty Images

Нещодавно Віда теж виходила у світ, але зі своїми двома братами та батьками. У квітні вони разом відвідали галаконцерт у місті Остіні, штат Техас.

Меттью Макконахі та Каміла Алвес з дітьми / Фото: Getty Images

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