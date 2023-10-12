Неймовірний образ: 52-річна Аманда Голден позувала на червоній доріжці у сукні-сітці

Британська ведуча та співачка Аманда Голден не перестає дивувати своєю розкішною зовнішністю та почуттям стилю. 11 жовтня зірка відвідала церемонію вручення премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у концертному залі в The Roundhouse у Лондоні.

На червоній доріжці Аманда продемонструвала кілька ефектних образів у сукнях абсолютно різного фасону. Перший її лук включав розкішну чорну сукню з довгим шлейфом, декольте та мініспідницею з драпуванням. Вбрання було від бренду Celia Kritharioti і чудово підкреслювало не лише фігуру, а й бронзову засмагу.

Сукню Аманда доповнила діамантовими прикрасами та гламурними босоніжками з ремінцями-пружинами від René Caovilla.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Але потім вона змінила цю сукню на синю від британського бренду David Koma. Аутфіт складався з топу розшитого синіми лелытками та мініспідниці. Поверх цього комплекту одягалася сукня в дуже велику сітку, що нагадувала макраме. Поділ сукні прикрашало пір'я, а доповнила Аманда його туфлями на платформі від Gina.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Також ще два луки Аманда показала у Instagram. Це була біла сукня від David Koma і рожева латексна від Atsuko Kudo.

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