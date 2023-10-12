Неймовірний образ: 52-річна Аманда Голден позувала на червоній доріжці у сукні-сітці

Знаменитість мала розкішний та дуже гламурний вигляд.
Британська ведуча та співачка Аманда Голден не перестає дивувати своєю розкішною зовнішністю та почуттям стилю. 11 жовтня зірка відвідала церемонію вручення премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у концертному залі в The Roundhouse у Лондоні.
На червоній доріжці Аманда продемонструвала кілька ефектних образів у сукнях абсолютно різного фасону. Перший її лук включав розкішну чорну сукню з довгим шлейфом, декольте та мініспідницею з драпуванням. Вбрання було від бренду Celia Kritharioti і чудово підкреслювало не лише фігуру, а й бронзову засмагу.
Сукню Аманда доповнила діамантовими прикрасами та гламурними босоніжками з ремінцями-пружинами від René Caovilla.
Але потім вона змінила цю сукню на синю від британського бренду David Koma. Аутфіт складався з топу розшитого синіми лелытками та мініспідниці. Поверх цього комплекту одягалася сукня в дуже велику сітку, що нагадувала макраме. Поділ сукні прикрашало пір'я, а доповнила Аманда його туфлями на платформі від Gina.
Також ще два луки Аманда показала у Instagram. Це була біла сукня від David Koma і рожева латексна від Atsuko Kudo.
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