Неймовірний образ: Дженніфер Лопес у яскраво-рожевій сукні з декольте прийшла на інтерв'ю

14 лютого, у День усіх закоханих, відбулася прем'єра музичного фільму американської суперзірки Дженніфер Лопес This Is Me... Now: A Love Story ("Це я… зараз: Історія кохання"), тому зараз вона активно займається його просуванням, а також свого альбому з однойменною назвою.

Лопес відвідала шоу Джиммі Феллона, щоб розповісти про свою роботу. На жінці була розкішна яскраво-рожева сукня від Модного дому Valentino з колекції осінь-зима 2023.

У вбрання був вільний фасон, дуже глибоке декольте та асиметрична спідниця з драпуванням. Завдяки дизайну сукні, відкривалися розкішні ноги зірки, що також дозволяло розглянути її срібні туфлі на підборах.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Доповнювали лук зачіска з довгим волоссям, макіяж та розкішне діамантове кольє на шиї.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Під час шоу Дженніфер також взяла участь у грі, в якій позмагалася з Джиммі. Артистка та ведучий вгадували випадкові пісні, мелодії для них грав оркестр у залі.

Запис шоу відбувся у Нью-Йорку, де артистка проводить уже кілька днів і регулярно потрапляє під приціл папараці. Також цього тижня вона продемонструвала аж чорні різні образи за один день, прямуючи на інтерв'ю на інші проєкти.

