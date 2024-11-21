Неймовірно елегантна: Кемерон Діаз вперше за тривалий час вийшла на публіку

Зірка культового фільму "Ангели Чарлі" з'явилася на врученні премій у Лос-Анджелесі.
52-річна американська акторка Кемерон Діаз давно не була на світських заходах, тому привернула загальну увагу, коли відвідала ELLE's 2024 Women in Hollywood.
Акторка обрала для цього заходу дуже елегантне вбрання чорного кольору, в якому вона мала дуже елегантний вигляд. Кемерон поєднала гламурну кофту розшиту лелытками зі спідницею А-силуету, яку доповнював ремінь із маленькою пряжкою.
Також Діаз одягла чорні капронові колготки і класичні туфлі на високих підборах. Завершували лук акторки сережки, макіяж та гарне укладання з локонами.
Цей світський захід також відвідали її зіркові колежанки. Зокрема Кемерон сфотографувалася з Демі Мур, яка обрала для івента золоту сукню розшиту бісером.
На іншому знімку Кемерона зазнімкована з акторками, які зіграли у фільмі "Емілія Перес" — Селеною Гомес, Зої Салданою та Карлою Софією Гаскон. Усі вони були дуже гламурними.
До речі, можна помітити, що Зої Салдана переодяглася у чорну сукню з декольте. Річ у тому, що на цьому заході в такій самій сукні, як у неї, з'явилася інша відома акторка.
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