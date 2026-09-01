Неймовірно гарна: 62-річна Сандра Буллок сяяла на червоній доріжці в оксамитовій сукні з вирізом

Сандра Буллок / © Associated Press

Реклама

Поява Сандри Буллок на червоній доріжці викликала справжній фурор серед модних критиків і її шанувальників завдяки ідеальному балансу між драматичним оксамитом та різкими білими акцентами.

Акторка обрала довгу, скульптурну сукню від Louis Vuitton, яка повторювала вигини фігури та елегантно розкльошувалася до підлоги і мала невеликий шлейф. Головний акцент цього вбрання — V-подібний виріз на грудях, а також акцентні білі комір та рукави, які додавали вбранню ще більше драматизму.

Реклама

Сандра Буллок / © Associated Press

Замість важких прикрас Сандра доповнила свій лук ледь помітними сережками та мінімалістичними каблучками, а її довге каштанове волосся було укладене у легкі хвилі з проділом посередині, також був ніжним і простим її макіяж, адже виконаний у нейтральних тонах.

Реклама

Сандра Буллок / © Associated Press

Образ Сандри кардинально відрізнявся від того, що продемонструвала на фотоколі її колега Ніколь Кідман, яка обрала для своєї появи мереживне творіння від Atelier Versace.

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

Новини партнерів