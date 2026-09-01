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- Шоу-бізнес
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Неймовірно гарна: 62-річна Сандра Буллок сяяла на червоній доріжці в оксамитовій сукні з вирізом
На прем’єрі фільму «Практична магія 2» у Лос-Анджелесі 62-річна акторка з’явилася у вбранні, яке ненав’язливо натякало на відьомську естетику культової картини.
Поява Сандри Буллок на червоній доріжці викликала справжній фурор серед модних критиків і її шанувальників завдяки ідеальному балансу між драматичним оксамитом та різкими білими акцентами.
Акторка обрала довгу, скульптурну сукню від Louis Vuitton, яка повторювала вигини фігури та елегантно розкльошувалася до підлоги і мала невеликий шлейф. Головний акцент цього вбрання — V-подібний виріз на грудях, а також акцентні білі комір та рукави, які додавали вбранню ще більше драматизму.
Замість важких прикрас Сандра доповнила свій лук ледь помітними сережками та мінімалістичними каблучками, а її довге каштанове волосся було укладене у легкі хвилі з проділом посередині, також був ніжним і простим її макіяж, адже виконаний у нейтральних тонах.
Образ Сандри кардинально відрізнявся від того, що продемонструвала на фотоколі її колега Ніколь Кідман, яка обрала для своєї появи мереживне творіння від Atelier Versace.