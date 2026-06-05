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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Неймовірно гарна: Елізабет Герлі у білосніжній сукні прийшла на галаконцерт

Вишукана сукня, які зірка обрала, підкреслювала її витончену фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Елізбет Герлі

Елізбет Герлі / © Getty Images

Акторка Елізабет Герлі відвідала галаконцерт благодійної організації London’s Air Ambulance Charity у Лондоні. На червоній доріжці знаменитість з’явилася у білосніжній вечірній сукні з відкритими плечима, що була повністю розшита лелітками, бісером та об’ємними квітковими аплікаціями.

Образ британка доповнила улюбленою вишуканою зачіскою, яскравим макіяжем та коштовностями — сержками і кольє з діамантом у вигляді серця. У руці Елізабет тримала сріблястий клатч-конверт.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Також на червону доріжку з нею вийшов бойфренд — американський співак Біллі Рей Сайрус, який є батьком Майлі Сайрус.

Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус / © Getty Images

Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус / © Getty Images

Раніше Елізабет з’явилася з сином на прем’єрі фільму «Вбивство між друзями».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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