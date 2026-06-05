Неймовірно гарна: Елізабет Герлі у білосніжній сукні прийшла на галаконцерт

Елізбет Герлі / © Getty Images

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Акторка Елізабет Герлі відвідала галаконцерт благодійної організації London’s Air Ambulance Charity у Лондоні. На червоній доріжці знаменитість з’явилася у білосніжній вечірній сукні з відкритими плечима, що була повністю розшита лелітками, бісером та об’ємними квітковими аплікаціями.

Образ британка доповнила улюбленою вишуканою зачіскою, яскравим макіяжем та коштовностями — сержками і кольє з діамантом у вигляді серця. У руці Елізабет тримала сріблястий клатч-конверт.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Також на червону доріжку з нею вийшов бойфренд — американський співак Біллі Рей Сайрус, який є батьком Майлі Сайрус.

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Елізабет Герлі і Біллі Рей Сайрус / © Getty Images

Раніше Елізабет з’явилася з сином на прем’єрі фільму «Вбивство між друзями».

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