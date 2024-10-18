Неймовірно худа: 75-річна Вера Вонг прийшла на захід у блискучій сукні з квіткою

Завітала на світський захід вона в компанії доньок.
Відома модельєрка Вера Вонг, яка прославилася насамперед як творчиня найкрасивіших весільних суконь, з'явилася на 18-му щорічному галаконцерті в Нью-Йорку. Цей благодійний захід проводився для організації DKMS, однієї з найзначніших некомерційних організацій у світі по боротьбі з раком крові.
Вонг з'явилася цього разу перед фотографами в довгій вечірній сукні, повністю розшиті сріблястими лелітками. Вбрання мало глибоке декольте, виріз на спині, також його доповнювали шовковий топ-бюстьє і велика квітка з тканини.
Макіяжу у Вонг практично не було, волосся вона розпустила. Вигляд у цьому луку вона мала дуже гламурний, проте відкритість сукні лише підкреслювала її сильну худорлявість.
Цього року Вері Вонг на церемонії було надано особливу честь за її багаторічну підтримку організації. Підтримати жінку на заході прийшли дві її доньки — Сесілія та Жозефіна. Обидві дівчини обрали вбрання червоного кольору. Вона вдочерила їх з колишнім чоловіком Артуром Беккером, тому вони носять його прізвище.
Доньок Вонг показує вже не вперше, адже насправді часто бере їх з собою на заходи. Один з недавніх спільних виходів із Жозефіною — поява в рожевих сукнях на Hot Pink Party BCRF Фонду дослідження раку молочної залози в Нью-Йорку.
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