Неймовірно худа: 75-річна Вера Вонг прийшла на захід у блискучій сукні з квіткою

Відома модельєрка Вера Вонг, яка прославилася насамперед як творчиня найкрасивіших весільних суконь, з'явилася на 18-му щорічному галаконцерті в Нью-Йорку. Цей благодійний захід проводився для організації DKMS, однієї з найзначніших некомерційних організацій у світі по боротьбі з раком крові.

Вонг з'явилася цього разу перед фотографами в довгій вечірній сукні, повністю розшиті сріблястими лелітками. Вбрання мало глибоке декольте, виріз на спині, також його доповнювали шовковий топ-бюстьє і велика квітка з тканини.

Макіяжу у Вонг практично не було, волосся вона розпустила. Вигляд у цьому луку вона мала дуже гламурний, проте відкритість сукні лише підкреслювала її сильну худорлявість.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Цього року Вері Вонг на церемонії було надано особливу честь за її багаторічну підтримку організації. Підтримати жінку на заході прийшли дві її доньки — Сесілія та Жозефіна. Обидві дівчини обрали вбрання червоного кольору. Вона вдочерила їх з колишнім чоловіком Артуром Беккером, тому вони носять його прізвище.

Вера Вонг із доньками / Фото: Getty Images

Доньок Вонг показує вже не вперше, адже насправді часто бере їх з собою на заходи. Один з недавніх спільних виходів із Жозефіною — поява в рожевих сукнях на Hot Pink Party BCRF Фонду дослідження раку молочної залози в Нью-Йорку.

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