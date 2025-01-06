Неймовірно красива: Анджеліна Джолі одягла на червону доріжку прозору сукню, прикрашену ланцюжками

Вона сяяла перед камерами у креативній сукні від відомого британського бренду.
49-річна голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі зазвичай одягає на світські заходи винятково елегантні та закриті вбрання, декольте та розрізи в яких досить стримані. Тому коли акторка з'явилася на червоній доріжці "Золотого глобуса" у прозорому вбранні, це викликало багато уваги.
Її сукня була від відомого бренду Alexander McQueen і виконана із прозорої чорної сітки, яка повністю була розшита сріблястими ланцюжками різної довжини та дизайну.
Декор вбрання покривав сітчасту тканину не повністю, тому в деяких місцях сукня просвічувалася. Також у зоні грудей та стегон у сукні була бежева підкладка.
На рукавах і подолі сукні Анджеліни ланцюжка були пришиті хаотично, через що вони створювали ефект торочки. Своє вбрання Джолі доповнила лаконічною зачіскою, безліччю прикрас у вухах та на руках, а також макіяжем й туфлями на підборах.
Компанію на цьому заході акторці склала її дочка Захара. Дівчина обрала ніжну білу сукню з чорною квітковою вишивкою, яка теж була від Alexander McQueen із колекції Pre-Fall 2024.
Вона прийшла підтримати маму, оскільки ту номінували у категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі", за свою роботу у фільмі "Марія", де зіграла легендарну оперну співачку Марію Каллас. Проте перемогу Джолі не здобула.
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