Неймовірно красива: Анджеліна Джолі знялася в золотій сукні Valentino

Золотий колір сукні акторки мав розкішний вигляд у променях вечірнього сонця.

Після тривалого промотуру на підтримку фільму Marvel "Вічні", в межах якого Анджеліна Джолі та її діти відвідали заходи у Лос-Анджелесі, Римі та Лондоні, акторка встигла знятися ще й у розкішній фотосесії для Vogue.

Джолі позувала на даху Лондона в сліпучій золотій сукні з кутюрної колекції Valentino. Вбрання мало невеликий шлейф, а спідниця була об'ємною і важкою, виконаною з парчі. Прикрашали сукню ручна вишивка золотими нитками та аплікація з мережива. Волосся Анджеліни було зібране і трохи розтріпане, ніби через вітер.

Автором цих знімків став британський фотограф Місан Гарріман.

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