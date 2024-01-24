Неймовірно красива: Дженніфер Лопес прийшла на показ Elie Saab у сукні з декольте та квітковою накидкою

Коли вона з'явилася на заході, всі погляди були прикуті тільки до неї. Зірка мала чарівний вигляд.

У Парижі триває Тиждень високої моди і серед гостей знову з'явилася американська суперзірка Дженніфер Лопес. Вона відвідала шоу Модного дому Elie Saab, яке відбулося 24 січня.

Дженніфер з'явилася на показі в розкішній довгій сукні з ніжного шифону оливкового кольору, яка також мала дрібне драпування на бюсті та спідниці.

Привернуло увагу і декольте на вбранні, практично до пупка. А ось талію вбрання прикрашав золотистий пояс флористичного дизайну зі стразами.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Доповнювала сукню оригінальна накидка, яку теж прикрашали квіти, але вони були незвичайними, а зробленими з фіолетового, рожевого та оливкового пір'я.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У центрі квітів із пір'я був декор із бісеру та стразів.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Також її вбрання доповнювало милий оксамитовий оливковий бант у волоссі та діамантові сережки у формі сердець.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Ця поява Дженніфер Лопес на Тижні моди відбулася після її не менш грандіозного виходу, коли вона відвідала показ Модного дому Schiaparelli у білому пальті ручної роботи, розшитому 7 тисяч справжніх пелюсток квітів.

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