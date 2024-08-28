Неймовірно красива: Гайді Клум під прицілом папараці у сукні з деніму

Зірка продемонструвала нове вбрання дорогою на роботу.
Модель німецького походження, телеведуча і суддя в розважальному талантшоу America's Got Talent, потрапила під приціл папараці. 51-річну Гайді Клум заскочили, коли вона прямувала на новий на запис програми у Пасадені.
Цього разу зірка була одягнена у вбрання з деніму. На Клум була приталена сукня довжиною нижче колін, з бретельками та розрізом спереду на спідниці. Доповнила образ вона сумкою на ремінцях-ланцюжках від Chanel та туфлями зі зміїної шкіри.
Також Гайді одягла сонцезахисні окуляри, кілька прикрас і розпустила своє довге волосся. Цікавою деталлю образу став манікюр, адже вперше за тривалий час вона зробила його не червоним.
Декількома днями раніше 51-річна модель Клум продемонструвала вбрання від бренду Roberto Cavalli, яке було прикрашене принтом під назвою Ray Of Gold. Це був костюм, що складався з туніки та легких штанів-кльош.
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