Неймовірно красива: Гайді Клум під прицілом папараці у сукні з деніму

Модель німецького походження, телеведуча і суддя в розважальному талантшоу America's Got Talent, потрапила під приціл папараці. 51-річну Гайді Клум заскочили, коли вона прямувала на новий на запис програми у Пасадені.

Цього разу зірка була одягнена у вбрання з деніму. На Клум була приталена сукня довжиною нижче колін, з бретельками та розрізом спереду на спідниці. Доповнила образ вона сумкою на ремінцях-ланцюжках від Chanel та туфлями зі зміїної шкіри.

Також Гайді одягла сонцезахисні окуляри, кілька прикрас і розпустила своє довге волосся. Цікавою деталлю образу став манікюр, адже вперше за тривалий час вона зробила його не червоним.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше 51-річна модель Клум продемонструвала вбрання від бренду Roberto Cavalli, яке було прикрашене принтом під назвою Ray Of Gold. Це був костюм, що складався з туніки та легких штанів-кльош.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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