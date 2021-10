Неймовірно красива: хто створив вбрання Адель для нового кліпу Easy On Me

У новому ролику співачка розповіла про своє життя і продемонструвала ідеальний осінній аутфіт.

Британська співачка Адель повернулася до світу шоу-бізнесу після шестирічної перерви. 15 жовтня вона випустила свій новий сингл — баладу Easy On Me. Пісню вона написала спільно з американським продюсером Грегом Керстіном, а кліп для цієї композиції зняв Ксав'є Долан, який раніше працював з нею над відео Hello.

У ролику Адель залишає свій будинок, сідає в машину і їде геть. Водночас будинок вона виставляє на продаж. Поки співачка їде дорогою, вона слухає музику на старій касеті і зустрічає різних людей, які теж їдуть кудись.

Спочатку кліп чорно-білий, але чим далі вона їде від будинку, тим яскравішим стає ролик, що дає нам можливість розглянути її образ, який витриманий в схожих тонах і передає осінню атмосферу. Вбрання Адель було виконане на замовлення французьким Модним домом Lanvin. Образ, над яким попрацювала ціла команда професіоналів, складався з вінілового плаща насиченого бордового кольору, шоколадних штанів-палацо і червоної водолазки. Завершили лук чоботи на високих шпильках, елегантна зачіска, макіяж з яскравою помадою і фірмовими стрілками, а також ефектний манікюр в колір образу і кілька золотих прикрас від ювелірних брендів Jennifer Fisher і House Of Harlow 1960.

Кліп на пісню Easy On Me став продовженням хіта 2015 року Hello. У тому ролику вона навпаки, приїжджає до будинку. Новий альбом, який отримає назву "30", написаний під впливом розлученням Адель з Саймоном Конецьки. У синглі вона звертається і до колишнього чоловіка, і до їхнього синова Анджело, пояснюючи, чому не може бути поруч з його батьком.

