Неймовірно красива: Сінді Кроуфорд позувала в смарагдовій сукні з ефектним розрізом

Це поява моделі на модному шоу стала першою за досить тривалий час.

55-річна супермодель 90-х Сінді Кроуфорд взяла участь у показі нової колекції Ріанни Savage X Fenty. Але на відміну від багатьох інших зірок, які дефілювали у білизні і купальниках, Сінді з'явилася в смарагдовіц сукні з американською проймою, каплеподібним декольте і розкішним високим розрізом збоку.

Сама сукня була досить лаконічною і сиділа на фігурі вільно. Вбрання також мало ледь помітний леопардовий принт. Поєднала вбрання модель з браслетами-манжетами, великими сережками і босоніжками на фігурних підборах. Візажисти зробили Сінді яскравий макіяж з блакитним акцентом на очах, а волосся уклали на один бік.

Сінді Кроуфорд / Getty Images

Також у показі взяли участь й інші зірки серед яких були моделі Джіджі Хадід та Ірина Шейк. Саме шоу поєднувало в собі моду, танець, музику та культову архітектуру.

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Сінді Кроуфорд в реальному житті (14 фото)

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