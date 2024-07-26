Неймовірно красива: Зендея у чорній сукні з бісером з'явилася на вечірці

Американська акторка вийшла в світ у Парижі. Вона багато років співпрацює з Louis Vuitton, тому вибір вбрання не здивував.

Зірка "Дюни" з'явилася серед гостей гламурної вечірки у центрі Парижа, яка проводилася на честь відкриття Літньої Олімпіади-2024. Захід організував журнал Vogue спільно з конгломератом LVMH, який цього року є спонсором Ігор.

На 27-річній красуні була чорна елегантна сукня від Модного дому Louis Vuitton, повністю розшита бісером. Також її прикрашали невеликі складки на грудях та тонкі бретельки.

Вбрання Зендея носила у поєднанні з квадратною сумкою-коробкою від Louis Vuitton, прикрашеною монограмою бренду. Також вона додала до луку діамантові сережки-цвяшки, зробила манікюр молочного кольору, на обличчі у неї був гарний макіяж, а волосся їй уклали в трендову "мокру" зачіску.

Зендея / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала 48-річна акторка Шарліз Терон. Вона для препаті обрала сукню білого кольору. Це було вбрання від Модного дому Christian Dior на одне плече та з кейпнакидкою, яке вона носила у поєднанні із золотистими аксесуарами.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

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