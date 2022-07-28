Неймовірно схожа: Ана де Армас показала нові кадри з фільму "Блондинка", де вона грає Мерілін Монро

Наприкінці цього літа під час Венеційського кінофестивалю відбудеться прем'єра фільму "Блондинка" з Аною де Армас у головній ролі. Акторка зіграє легендарну голлівудську кінозірку Мерілін Монро.

Для картини Ана змінилася до невпізнанності і завдяки чудовій роботі гримерів стала дуже схожою на Мерілін. На своїй сторінці в Instagram дівчина показала кілька кадрів із майбутнього фільму.

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Але варто зазначити, що "Блондинка" не є біографічним фільмом, а лише інтерпретацією життя знаменитої актриси. Сценарій до фільму був написаний за однойменним романом Джойс Керол Оутс.

Також 28 липня Netflix показав другий трейлер "Блондинки", який трохи відкриває завісу і показує докладніше, про що буде майбутній фільм Ендрю Домініка.

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