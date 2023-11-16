Неймовірно схожі: Сінді Кроуфорд та Кая Гербер відвідали разом престижну премію

На заході, який вони відвідали, щороку відзначають досягнення письменників мистецької, публіцистичної, поетичної, перекладної та молодіжної літератури.
Модель Кая Гербер та її знаменита мати – супермодель 90-х Сінді Кроуфорд, відвідали разом 74-у церемонію вручення Національної книжкової премії США, що відбулася у Нью-Йорку.
Перед тим, як піти на захід, знаменитості позували червоною доріжкою для фотографів. Мати і дочка обрали цього разу однотонне вбрання нейтральних відтінків.
На Сінді був білосніжний штанний костюм, який вона носила з шовковим легким топом у білизняному стилі, босоніжками зі зміїної шкіри та білим клатчем. На шиї та у вухах у неї сяяли діамантові прикраси, а на руці золотий годинник.
Кая ж одягла вінтажну коричневу сукню від Ralph Lauren з колекції осінь-зима 2001. У вбрання не було бретельок, а на декольте його прикрашало оздоблення зі шкіри.
Буквально днем раніше Сінді Кроуфорд із дочкою Каєю побували на виставці у Нью-Йорку. Мати і дочка мали розкышний вигляд у повністю чорних вбраннях, коли позували для фотографій на червоній доріжці заходу. На Каї того разу було вбрання від Alaia.
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