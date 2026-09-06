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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Неймовірно схожа на матір: 18-річна донька Мілли Йовович сяяла на Венеційському кінофестивалі

Молода акторка представила в Італії картину, у якій виконала одну з головних ролей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Евер Андерсон

Евер Андерсон / © Getty Images

18-річна донька акторки Мілли Йовович — Евер Андерсон — відвідала 83-й Венеційський кінофестиваль в Італії. Дівчина вийшла на червону доріжку прем’єри фільму «Батько Джо», в якому вона зіграла одну з головних ролей.

Андерсон позувала перед фотографами у розкішній сукні Dior з нової круїзної колекції та туфлях на підборах. Образ був вишканим і неймовірно розкішним, адже її сукня та взуття були розкішно декоровані бісером і різноманітними лелітками, що створювали не лише об’єм, а й текстуру і нагадували торочку.

Евер Андерсон / © Getty Images

Евер Андерсон / © Getty Images

Однак це була не єдина поява дівчина на заходах пов’язаних з кінофестевалем. Також Евер також вишла на фотокол у ніжно-рожевій сукні з об’ємними плісованими складками. Спідниця у вбрання була асиметричною, а туфлі, які вона підібрала до вбрання також мали квітковий складний декор.

Евер Андерсон / © Getty Images

Евер Андерсон / © Getty Images

Ще один образ — це абсолютно прозора легка сукня з короткими рукавами і рюшами, яку прикрашав великий бант на животі. Евер доповнила вбрання яскравими зеленими туфлями, теж декорованими квітами. Таке взеття стало вишуканим і цікавим акцентом її образу.

Евер Андерсон / © Getty Images

Евер Андерсон / © Getty Images

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