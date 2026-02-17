Неймовірно стильна: Ріанну сфотографували у Нью-Йорку і вона хамелеон моди

Ріанна / © Getty Images

Реклама

Співачка та засновниця однієї з найуспішніших косметичних компаній сучасності Ріанна потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала кілька абсолютно різних образів, які продемонстрували, що вона не підкорюється трендам.

Спершу діву помітили на Мангеттені у чорній шкіряній сукні-пальті оздобленій хутром на комірі і манжетах. Ріанна одягнула цю незвичайну сукню у поєднанні прозорими капроновими лосинами, гостроносими туфлями з текстурної шкіри та коштовностями.

Ріанна / © Getty Images

Також співачку поміли у червоній сукні від John Galliano з трикотажа розроблену для колекцій весна-літо 2000 року. Носила це вбрання Ріанна у поєднанні зі шкіряною курткою та доповнила аксессуарами — сумкою та туфлями.

Реклама

Ріанна / © Getty Images

Третій раз барбадоську сеперзірку помітили у куртці з хутряною обробкою Vaquera та окулярах YSL. Також вона носила трикотажні штани і теплий анорак. А ось на плечі у неї була велика чорна шкіряна сумка.

Ріанна / © Getty Images