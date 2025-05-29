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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Неймовірно стильна: Сара Джессіка Паркер сяяла в Парижі на тлі Ейфелевої вежі

Акторка продемонструвала свій унікальний стиль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

У Парижі відбувся фотокол присвячений третьому сезону серіалу «І просто так… „, Спіноффа „Сексу і міста“. Усі фотокамери та погляди публіки були прикуті у той момент до виконавиці головної ролі: Сари Джессіки Паркер.

60-річна зірка вийшла до фотографів у креативному вбранні відтінку какао від Vivienne Westwood. У сукні був дуже незвичайний дизайн, оскільки вона зшита ніби з клаптиків необробленої тканини, мала корсет, відкриті плечі, довгі рукави та асиметричний поділ.

Сара Джессіка Паркер у Парижі / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер у Парижі / © Getty Images

Сукню Паркер доповнила чоботами зі зміїної шкіри від Jimmy Choo, улюбленим укладанням, макіяжем з тінями, набором прикрас. Також привернуло увагу те, що акторка нафарбувала нігті темним лаком, хоча раніше говорила, що не любить витрачати час на цю процедуру.

На презентації до акторки приєдналися також її колежанки: Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Ніколь Арі Паркер.

У серіалі «І просто так…» розповідається історія трьох подорослішавших подруг з культового серіалу нульових «Секс і місто» — Керрі, Міранди та Шарлотти. Напередодні виходу шоу також відбулася прем’єра нового сезону в Нью-Йорку, на якій Паркер теж з’явилася у сукні Vivienne Westwood.

Сара Джессіка Паркер в Нью-Йорку / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер в Нью-Йорку / © Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

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