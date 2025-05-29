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- Шоу-бізнес
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Неймовірно стильна: Сара Джессіка Паркер сяяла в Парижі на тлі Ейфелевої вежі
Акторка продемонструвала свій унікальний стиль.
У Парижі відбувся фотокол присвячений третьому сезону серіалу «І просто так… „, Спіноффа „Сексу і міста“. Усі фотокамери та погляди публіки були прикуті у той момент до виконавиці головної ролі: Сари Джессіки Паркер.
60-річна зірка вийшла до фотографів у креативному вбранні відтінку какао від Vivienne Westwood. У сукні був дуже незвичайний дизайн, оскільки вона зшита ніби з клаптиків необробленої тканини, мала корсет, відкриті плечі, довгі рукави та асиметричний поділ.
Сукню Паркер доповнила чоботами зі зміїної шкіри від Jimmy Choo, улюбленим укладанням, макіяжем з тінями, набором прикрас. Також привернуло увагу те, що акторка нафарбувала нігті темним лаком, хоча раніше говорила, що не любить витрачати час на цю процедуру.
На презентації до акторки приєдналися також її колежанки: Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Ніколь Арі Паркер.
У серіалі «І просто так…» розповідається історія трьох подорослішавших подруг з культового серіалу нульових «Секс і місто» — Керрі, Міранди та Шарлотти. Напередодні виходу шоу також відбулася прем’єра нового сезону в Нью-Йорку, на якій Паркер теж з’явилася у сукні Vivienne Westwood.