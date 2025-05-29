Неймовірно стильна: Сара Джессіка Паркер сяяла в Парижі на тлі Ейфелевої вежі

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

У Парижі відбувся фотокол присвячений третьому сезону серіалу «І просто так… „, Спіноффа „Сексу і міста“. Усі фотокамери та погляди публіки були прикуті у той момент до виконавиці головної ролі: Сари Джессіки Паркер.

60-річна зірка вийшла до фотографів у креативному вбранні відтінку какао від Vivienne Westwood. У сукні був дуже незвичайний дизайн, оскільки вона зшита ніби з клаптиків необробленої тканини, мала корсет, відкриті плечі, довгі рукави та асиметричний поділ.

Сара Джессіка Паркер у Парижі / © Getty Images

Сукню Паркер доповнила чоботами зі зміїної шкіри від Jimmy Choo, улюбленим укладанням, макіяжем з тінями, набором прикрас. Також привернуло увагу те, що акторка нафарбувала нігті темним лаком, хоча раніше говорила, що не любить витрачати час на цю процедуру.

Реклама

На презентації до акторки приєдналися також її колежанки: Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Саріта Чоудхурі та Ніколь Арі Паркер.

У серіалі «І просто так…» розповідається історія трьох подорослішавших подруг з культового серіалу нульових «Секс і місто» — Керрі, Міранди та Шарлотти. Напередодні виходу шоу також відбулася прем’єра нового сезону в Нью-Йорку, на якій Паркер теж з’явилася у сукні Vivienne Westwood.

Сара Джессіка Паркер в Нью-Йорку / © Associated Press

© Getty Images © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images