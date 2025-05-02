Неймовірний образ: Блейк Лайвлі у пишній білій сукні зачарувала шанувальників

Блейк Лайвлі / © Getty Images

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Блейк Лайвлі знову привернула увагу вибором одягу. Акторка з’явилася на вулиці в Нью-Йорку у білій «весільній» сукні після інтерв’ю в шоу «Пізня ніч із Сетом Маєрсом» (Late Night with Seth Meyers). Програму вона відвідала заради реклами нового фільму «Ще одне просте прохання», продовження комедійного трилера 2018 року.

Блейк того дня просто сяяла, а такий стиль вбрання їй дуже пасує. Сукня була ошатною, романтичною і гламурною попри те, що на небуло жодної прикраси крім об’ємних рюшів на спідниці. Також сукня мала глибокий виріз та обтислий верх. Автором цього вбрання є бренд Christoper John, а представлене воно було у колекції 2024 року.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Образ акторка доповнила яскравими прикрасами, серед яких можна помітити браслети від Brent Neale, а також довгі золоті сережки з бірюзовим камінням. Що стосується взуття, то Блейк залишається вірною улюбленому бренду Christian Louboutin і цього разу мала пару з декором. У руці ж акторка тримала невелику та яскраву сумочку від Chanel. Волосся ж Лайвлі уклала в гарну зачіску з кучерями.

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Однак це не перша поява зірки в Нью-Йорку за останній час. Також Блейк фотографували і в інших вбраннях, про які ми детально розповідали раніше.

Блейк Лайвлі / © Associated Press Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Associated Press