Незабаром до пологового: вагітна Дженна Д'юенн в обтислому комбінезоні зайнялася пілатесом

43-річна актриса, продюсер і танцівниця Дженна Д'юенн, широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, зараз перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, але це не заважає їй бути активною — продовжувати зніматися, займатися та проводити цікаво час зі старшими дітьми.

У своєму Instagram зірка продемонструвала вже великий вагітний живіт. Вона позувала для селфі в обтислому сірому комбінезоні, джинсовій куртці і кедах. З нею на фото було знято собаку. На якому терміні перебуває, Дженна не каже, але, думаємо, до пологового будинку вже зовсім скоро.

Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

Як виявилося, це селфі було зроблено перед заняттям пілатес — Дженна не пропускає тренування незважаючи на своє цікавий стан.

Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

Нагадаємо, нещодавно Дженна Д'юенн сходила на вечірку, присвячену церемонії вручення нагород Fashion Trust US Awards молодим дизайнерам. Для появи вона вибрала відверту сукню з пікантним декольте.

Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

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