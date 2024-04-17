Незабаром до пологового: вагітна Дженна Д'юенн в обтислому комбінезоні зайнялася пілатесом

Акторка перебуває на останніх місяцях вагітності.
43-річна актриса, продюсер і танцівниця Дженна Д'юенн, широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, зараз перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, але це не заважає їй бути активною — продовжувати зніматися, займатися та проводити цікаво час зі старшими дітьми.
У своєму Instagram зірка продемонструвала вже великий вагітний живіт. Вона позувала для селфі в обтислому сірому комбінезоні, джинсовій куртці і кедах. З нею на фото було знято собаку. На якому терміні перебуває, Дженна не каже, але, думаємо, до пологового будинку вже зовсім скоро.
Як виявилося, це селфі було зроблено перед заняттям пілатес — Дженна не пропускає тренування незважаючи на своє цікавий стан.
Нагадаємо, нещодавно Дженна Д'юенн сходила на вечірку, присвячену церемонії вручення нагород Fashion Trust US Awards молодим дизайнерам. Для появи вона вибрала відверту сукню з пікантним декольте.
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