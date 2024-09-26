Незабаром до пологового: вагітна Ніна Агдал влаштувала фотосесію з чоловіком-рестлером

Схоже, модель ось-ось народить.
Шанувальники 32-річної данської моделі та колишньої дівчини Леонардо Ді Капріо – Ніни Агдал – з нетерпінням чекають, коли вона народить. Зірка перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батько якої – 29-річний бойфренд моделі, блогер, боксер та рестлер Логан Пол.
Поки дитина не поспішає, модель та рестлер знялися у сімейній "вагітній" фотосесії. Ніна позувала в білому топі і джинсах, а також в чорній сукні. Волосся вона залишила розпущеним, а на її обличчі практично не було макіяжу.
"Коли створюєш сім'ю зі своїм найкращим другом", — написала під фото Агдал.
Про те, що вагітна, модель повідомила навесні. Майбутні батьки не стали приховувати і стать дитини, а показали знімки з гендер-паті, з яких стало ясно, що вони чекають на народження доньки.
Раніше, нагадаємо, Ніна Агдал брала участь у сміливішій фотосесії. Вона позувала повністю оголеною.
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