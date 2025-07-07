Незабаром до пологового: вагітна модель Олівія Калпо позувала в яскравому бюстгальтері

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

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33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» Олівія Калпо перебуває на останніх місяцях своєї першої вагітності. Шанувальники зірки припускають, що дитина з’явиться на світ протягом кількох наступних тижнів. А наразі сама майбутня мама ділиться в Мережі фото своїх буднів.

Так, вона разом з чоловіком і друзями зібралися на традиційне барбекю на честь Дня незалежності США.

Олівія Калпо з чоловіком / © Instagram Олівії Калпо

Олівія позувала на фото у яскравому червоному бюстгальтері (найімовірніше, це верх від купальника), який вона одягла в поєднанні з білим лляним костюмом і червоною кепкою в тон. Свій розслаблений лук вона доповнила трендовою сумкою Saint Laurent та сонцезахисними окулярами.

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Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

Для моделі це дуже бажана й запланована вагітність, адже вона давно мріяла стати матір’ю, проте раніше відкрито говорила, що страждає на ендометріоз — захворювання, яке може ускладнювати можливість завагітніти.

Зазначимо, що незважаючи на свою вагітність та її останній триместр, Олівія Калпо веде активний спосіб життя. Нещодавно вона пішла на кулінарні курси і вже хизувалася першими результатами.