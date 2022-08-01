Незабаром стане мамою: вагітну Шаніну Шейк сфотографували на пляжі у купальнику

Австралійська модель Шаніна Шейк вагітна первістком і вже повідомила шанувальникам, що разом із коханим Меттью Адесуяном чекає на хлопчика.

Днями майбутню маму сфотографували на пляжі в Каліфорнії. Шаніна була зі своєю подругою Джорджією Сінклер, дівчата фотографувалися, їли морозиво і просто приємно проводили час базікаючи.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Шаніна одягла на пляж лаконічне біле бікіні та доповнила образ декількома прикрасами, серед яких ми помітили знаменитий браслет "цвях" від ювелірного бренду Cartier.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Також у відпустці зараз подружжя Джесіка Біл і Джастін Тімберлейк, вони відпочивають у Європі на острові Капрі.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

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