Незабаром стане мамою: вагітну Шаніну Шейк сфотографували на пляжі у купальнику

Австралійська модель Шаніна Шейк вагітна первістком і вже повідомила шанувальникам, що разом із коханим Меттью Адесуяном чекає на хлопчика.
Днями майбутню маму сфотографували на пляжі в Каліфорнії. Шаніна була зі своєю подругою Джорджією Сінклер, дівчата фотографувалися, їли морозиво і просто приємно проводили час базікаючи.
Шаніна одягла на пляж лаконічне біле бікіні та доповнила образ декількома прикрасами, серед яких ми помітили знаменитий браслет "цвях" від ювелірного бренду Cartier.
Також у відпустці зараз подружжя Джесіка Біл і Джастін Тімберлейк, вони відпочивають у Європі на острові Капрі.
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