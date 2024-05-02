Незабаром третій сезон: актори "І просто так..." анонсували початок нових знімань серіалу

У Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "І просто так…", який є продовженням легендарного "Сексу і міста". Старт роботи підтвердили актори, задіяні у шоу.

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Саріта Чоудхурі, Маріо Кантоне, Еван Гендлер та Елайджа Джакоб показали фото сценарію серіалу, де було вказано їхнє ім'я та ім'я їхнього персонажа. Також до акторського складу у третьому сезоні приєднається акторка Розі О'Доннелл, яка зіграє жінку на ім'я Мері.

Більше жодних подробиць про майбутнє шоу шоуранери та актори серіалу поки що не розкрили, крім того, що Сара Рамірес, яка з'явилася у першому та другому сезонах у ролі Че Діаса – небінарної ведучої подкасту та любовного захоплення Міранди – не повернеться у третій сезон.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Читайте також: