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Незабаром третій сезон: актори "І просто так..." анонсували початок нових знімань серіалу

Незабаром третій сезон: актори "І просто так..." анонсували початок нових знімань серіалу

Зйомки серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

Зірки вирішили підігріти інтерес до шоу, опублікувавши фото сценарію.

У Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "І просто так…", який є продовженням легендарного "Сексу і міста". Старт роботи підтвердили актори, задіяні у шоу.

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Саріта Чоудхурі, Маріо Кантоне, Еван Гендлер та Елайджа Джакоб показали фото сценарію серіалу, де було вказано їхнє ім'я та ім'я їхнього персонажа. Також до акторського складу у третьому сезоні приєднається акторка Розі О'Доннелл, яка зіграє жінку на ім'я Мері.

Більше жодних подробиць про майбутнє шоу шоуранери та актори серіалу поки що не розкрили, крім того, що Сара Рамірес, яка з'явилася у першому та другому сезонах у ролі Че Діаса – небінарної ведучої подкасту та любовного захоплення Міранди – не повернеться у третій сезон.

Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram

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