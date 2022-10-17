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Незабаром до пологового будинка: вагітна Ромі Стридж показала фігуру у спідній білизні

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Незабаром до пологового будинка: вагітна Ромі Стридж показала фігуру у спідній білизні

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Модель перебуває в очікуванні своєї другої дитини.

27-річна нідерландська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret - Ромі Стридж - показала у своєму Instagram пікантні фото. Вагітна модель позувала в чорному комплекті з мереживом, широких чорних розстебнутих джинсах і білій сорочці. Волосся Ромі було розпущене, а на її шиї був золотий ланцюг.

© Instagram Ромі Стридж
Фото: Instagram Ромі Стридж

"Майже тут…", — так підписала фотографії Стридж, натякаючи, швидше за все, на те, що її дитина вже скоро народиться.

© Instagram Ромі Стридж
Фото: Instagram Ромі Стридж

Нагадаємо, Ромі Стридж та її чоловік Лоренс ван Ліувен виховують однорічну дочку Мінт. Про свою другу вагітність модель повідомила наприкінці травня. Пара вже розсекретила стать дитини — це буде дівчинка.

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Дата публікації
Перегляди
1142
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