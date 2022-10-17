Незабаром до пологового будинка: вагітна Ромі Стридж показала фігуру у спідній білизні

Модель перебуває в очікуванні своєї другої дитини.
27-річна нідерландська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret - Ромі Стридж - показала у своєму Instagram пікантні фото. Вагітна модель позувала в чорному комплекті з мереживом, широких чорних розстебнутих джинсах і білій сорочці. Волосся Ромі було розпущене, а на її шиї був золотий ланцюг.
"Майже тут…", — так підписала фотографії Стридж, натякаючи, швидше за все, на те, що її дитина вже скоро народиться.
Нагадаємо, Ромі Стридж та її чоловік Лоренс ван Ліувен виховують однорічну дочку Мінт. Про свою другу вагітність модель повідомила наприкінці травня. Пара вже розсекретила стать дитини — це буде дівчинка.
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