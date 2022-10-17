Незабаром до пологового будинка: вагітна Ромі Стридж показала фігуру у спідній білизні

27-річна нідерландська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret - Ромі Стридж - показала у своєму Instagram пікантні фото. Вагітна модель позувала в чорному комплекті з мереживом, широких чорних розстебнутих джинсах і білій сорочці. Волосся Ромі було розпущене, а на її шиї був золотий ланцюг.

Фото: Instagram Ромі Стридж

"Майже тут…", — так підписала фотографії Стридж, натякаючи, швидше за все, на те, що її дитина вже скоро народиться.

Фото: Instagram Ромі Стридж

Нагадаємо, Ромі Стридж та її чоловік Лоренс ван Ліувен виховують однорічну дочку Мінт. Про свою другу вагітність модель повідомила наприкінці травня. Пара вже розсекретила стать дитини — це буде дівчинка.

Читайте також:

Ромі Стридж з дочкою Мінт (21 фото)