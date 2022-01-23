Незабаром до пологового будинку: вагітна Розі Гантінгтон-Вайтлі обтислою сукнею підкреслила величезний живіт

34-річна британська модель продемонструвала стильний вагітний лук.

Вже незабаром Розі Гантінгтон-Вайтлі стане мамою двох дітей. А поки що вона насолоджується цим цікавим станом.

Модель і під час вагітності продовжує тішити підписників стильними образами. В одному з них вона влаштувала собі маленький фотосет у дзеркалі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі одягла довгу сукню на тонких бретельках і продемонструвала свій величезний живіт. Швидше за все, вона перебуває на останніх тижнях вагітності.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Гантінгтон-Вайтлі так скучила за світськими виходами, що навіть накрутила волосся у локони і нафарбувала губи малиновою помадою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Вагітність дуже їй пасує.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, перша дитина Розі та Джейсона Стетгема — син Джек Оскар — з'явилася на світ 24 червня 2017 року.

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