Незабаром до пологового: вагітну Дженніфер Лоуренс помітили саму на прогулянці у Нью-Йорку

Зараз акторка вагітна другою дитиною, тож мало де з'являється.

12 лютого Дженніфер Лоуренс уперше за тривалий час помітили на прогулянці у Нью-Йорку.

Живіт у акторки вже досить великий, тому, мабуть, мамою вдруге вона стане зовсім скоро. Для прогулянки у прохолодний день вона вибрала досить яскраве вбрання, адже одягла об'ємну шубу в леопардовий принт від бренду By Malene Birger. До речі, леопардовий принт також повторювався і на її окулярах від Luv Lou.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Також на акторці були вільні штани та кофта синього кольору, які вона поєднала з кулоном на шнурку, чорними черевиками та шапкою біні. На плечі у лауреатки "Оскара" висіла велика чорна сумка від бренду The Row, заснованого сестрами-близнючками Олсен.

Нагадаємо, що батько дитини Дженніфер – Кук Мароні, за якого акторка вийшла заміж 2019 року. 2022 року у них народився син Сай, якого назвали на честь художника Сая Твомблі.

Читайте також:

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)