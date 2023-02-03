Незручний момент: доньку Мадонни не пустили на модний показ у Нью-Йорку

Збиравшись на захід, вона явно не думала, що з нею може таке статися, але правила були однакові для всіх.

26-річна дочка Мадонни Лурдес Леон опинилася в неприємній ситуації вчора ввечері, оскільки її не пустили на модний показ бренду Marc Jacobs, що відбувався у Нью-Йорку. Причиною цього інциденту стало запізнення дівчини, повідомляє видання Daily Mail.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Лурдес одягнена з ніг до голови в речі бренду прийшла на показ, коли двері вже зачинилися і охорона просто не пропустила її.

Відео з тим, як дочка Мадонни не потрапила на шоу, опублікував очевидець у своєму акаунті в TikTok і ролик моментально став вірусним. За кадром чути, що люди на вулиці кричать охоронцю "Впустіть її!", "Ви не знаєте, хто вона?" але ті були непохитними і знаменитість просто пішла, так і не побачивши нової колекції.

На Лурдес того дня було джинсове вбрання: сукня на широких бретельках, джинсова куртка та сумка. Доповнила вона образ білими чоботями на шнурівці.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

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