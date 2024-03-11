Незручно вийшло: Емілі Ратаковскі затьмарила Кім Кардашян, одягнувши на Vanity Fair схожу сукню

Відомі красуні одягли на вечірку сукні у схожому стилі.
Родина Кардашян-Дженнер протягом багатьох років є гостями афтепаті "Оскара" Vanity Fair. Цього року найзнаменитіша і представниця клану – 43-річна Кім Кардашян – звичайно ж знову вийшла на червону доріжку заходу.
Телезірка обрала сукню від Модного дому Balenciaga, розкішного перлинного відтінку. Вбрання було досить скромним, у порівнянні з минулими луками зірка і мало досить нудний вигляд.
Воно було довгим, приталеним, мало трикутне декольте, що стирчало вгору.
Образ Кардашян доповнила сонцезахисними окулярами, прикрасами з діамантами та довгим французьким манікюром.
А ось волосся Кім уклали в елегантну зачіску в стилі мультяшного персонажа Джессіки Реббіт.
Однак засяяти на повну Кім на цьому заході не вдалося, оскільки її образ затьмарила супермодель Емілі Ратаковскі, яка з'явилася на Vanity Fair у схожій сукні але від Jacquemus з колекції весна-літо 2024.
Вбрання Емілі, звичайно ж, трохи відрізнявся, в ньому був інший крій, матеріал і навіть декольте було сміливіше через що здавалося, наче модель практично топлес. Але все ж відтінок сукні і простота робила їх дуже схожими.
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