Незвичайні відтискання: Вікторія Бекхем показала ранкову зарядку чоловіка Девіда

Колишній футболіст починає свій день із тренування.
Дизайнер та екссолістка поп-групи Spice Girls – 49-річна Вікторія Бекхем – стала часто показувати у своєму Instagram чоловіка Девіда. Так, вона опублікувала відео, на якому Бекс робить зарядку під бадьору музику та виконує незвичайні відтискання.
"Ранкове тренування з цією машиною кохання", — підписала відео "перчинка". Її фолловерам дуже сподобалася ця публікація: "Вікторіє, ви робить так багато для нас", "І знову ми дякуємо вам", "Вікторія змушує нас повірити в різдвяне диво", "Цей акаунт краще, ніж OnlyFans" — написали вдячні шанувальники.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала дитяче фото, на якому вона знята зі своєю сестрою Луїзою. Дівчатка в однакових рожевих сукнях та білих гольфах сидять на капоті "Роллс-Ройса".
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