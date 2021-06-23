Незвичайний образ у спекотний день: Ешлі Робертс з'явилася в чоботях і корсеті

Незвичайний образ у спекотний день: Ешлі Робертс з'явилася в чоботях і корсеті

Учасниця Pussycat Dolls здивувала аутфітом.

На початку літа ефектна співачка і радіоведуча Ешлі Робертс хизувалася образами в купальниках, але повернувшись із відпустки з Португалії, трохи здивувала вибором вбрання для свого чергового ефіру. Річ у тім, що на студію Heart FM вона прийшла у образі від бренду MIMII London, який складався їз білої лляного сукні-сорочки, рукава якої вона підкачала, також на ній був молочний корсет із птахами, зшитий із цупкої тканини. Але під цей розкішний літній образ вона підібрала чоботи кремового кольору.

Ешлі Робертс / Getty Images

З аксесуарів Ешлі вибрала улюблену білу сумку від Saint Laurent, окуляри в світлій оправі, перлову нитка, і медальйон на тонкому ланцюжку.

Цікаво, що в образі знаменитості все перевернулося з ніг на голову, адже взимку вона практично завжди з'являлася на вулицях Лондона в туфлях-човниках, найрізноманітніших кольорів.

Ось кілька яскравих зимових образів співачки в туфлях:

Ешлі Робертс / Getty Images

Ешлі Робертс / Getty Images

Ешлі Робертс / Getty Images

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Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона (57 фото)

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