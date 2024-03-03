Незвичайний вибір аутфіту: акторка Сідні Суїні під прицілом папараці в Нью-Йорку

Зірка гучного серіалу "Ейфорія" та ромкому "Люблю тебе ненавидіти" — 26-річна Сідні Сувіні — опинилася під прицілом папараці в Нью-Йорку. Попри те, що був дощовий день, дівчина прямувала до студії на Мангеттені для свого дебюту у програмі Saturday Night Live.

Одягнулася цього разу Сідні досить незвично, хоч і мала розкішний вигляд. На ній був синій костюм від Bottega Veneta, який складався із широкої спідниці-міді та сорочки на ґудзиках та гумками на манжетах. Доповнила вона цей лук білими чоботями від бренду Staud, а також невеликою сумкою-хобо від Miu Miu та сонцезахисними окулярами також від Bottega Veneta.

Волосся Свіні поклала в елегантну зачіску з легкою хвилею, а також зробила ніжний макіяж.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Вбрання привернуло увагу своєю скромністю, адже зазвичай на червоних доріжках дівчина має кардинально інакший вигляд — її образи більш відверті, прозорі та з декольте. Наприклад, образ Сідні на прем'єрі "Люблю тебе ненавидіти" був дуже гламурним, оскільки вона одягла сукню від Модного дому Miu Miu з тонкими бретельками та камінням.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Також не можна назвати скромною її червону сукню від бренду Mônot, яку вона одягла на People's Choice Awards у Санта-Моніці.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

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