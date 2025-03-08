Незвичайний вибір: Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці з ретро-зачіскою та у силіконові сукні

37-річна Блейк Лайвлі відвідала світову прем'єру фільму "Ще одне просте прохання" (Another Simple Favor), яка відбулася під час конференції та фестивалю SXSW 2025 у місті Остіні.

Для цього заходу вона одягла бежеву сукню-бюстьє з глибоким декольте-серцем, яка було виконана із силіконового матеріалу. Її сукня була від бренду Renee Masoomian, що також часто створює луки для Леді Гаги.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Носила вбрання вона в поєднанні з накидкою-пальтом, яке застібалося на кнопки спереду. Також на Блейк були чорні туфлі від Christian Louboutin та оригінальні прикраси.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Волосся акторка уклала у ретро-зачіску, а на її обличчі був макіяж у нюдовій гамі.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

У фільмі Лайвлі зіграла разом із акторкою Анною Кендрік і вона також відвідала захід. Анна одягла вбрання від бренду LaQuan Smith з колекції осінь-зима 2025.

Анна Кендрік / Фото: Associated Press

Фільм є продовженням картини 2018 року під назвою "Просте прохання", де акторки також зіграли разом. Це перша робота Блейк після того, як вона зіграла у фільмі "Покинь, якщо кохаєш", через який вплуталася у безліч скандалів.

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