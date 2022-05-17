Незвичайний вибір: хто автор весільної сукні Кортні Кардашян

Для знаменитості це перше офіційне весілля, і обрала вона для нього просте, але досить незвичайне вбрання.

Минулого місяця стало відомо, що 43-річна Котні Кардашян таємно вийшла заміж за свого коханого - барабанника рок-гурту Blink-182 Тревіса Баркера, з яким заручилася у жовтні минулого року. Нібито таємна церемонія пари відбулася в одній із каплиць Лас-Вегаса в ніч проти 4 квітня, одразу після "Греммі".

Однак тепер зіркова пара вирішила організувати ще одне весілля з гостями, білою сукнею та фотосесією. Офіційне одруження відбулося у Санта-Барбарі, а після нього вони поїхали разом на кабріолеті святкувати.

Для свого весілля Кортні вирішила вибрати хоч і білу, але зовсім не традиційну сукню. Знаменитість одягла корсетне мінівбрання від знаменитого італійського бренду Dolce and Gabbana. Доповнили образ нареченої прикраса під грудьми у вигляді серця і дуже незвичайна фата, яка лаконічно переходить у болеро.

(Щоб подивитися образ пари, гортайте галерею праворуч)

Завершили весільний ансамбль старшої із сестер Кардашян чорні оксамитові туфлі від Gianvito Rossi.

Вартість схожого вбрання, як у Кортні, 1200 фунтів.

Сукня Dolce and Gabbana

Нагадаємо, що офіційно Кортні ще жодного разу заміжня не була. Але від 2006 до 2015 року перебувала у стосунках зі Скоттом Дісіком, у пари є троє дітей: син Мейсон, дочка Пенелопа та син Рейн. Через пів року після народження третьої дитини пара розійшлася. Зараз у них добрі дружні стосунки.

Тревіс же був одружений двічі. Перший шлюб із Меліссою Кеннеді тривав дев'ять місяців і завершився розлученням 2002 року. 2004-го чоловік одружився з акторкою та власницею титулу "Міс США 1995" Шенною Моуклер, у шлюбі народилося двоє дітей: син і дочка. 2008 року пара розлучилася. 2015 року Баркер недовго зустрічався з Рітою Орою.

Також ці стосунки безумовно дуже допомогли Тревісу, оскільки багато років він не літав через фобію, викликану авіакатастрофою. Річ у тім, що 19 вересня 2008 року літак Learjet 60 розбився під час виконання зльоту в аеропорту Колумбія Метрополітан у Південній Кароліні. На борту літака перебували музиканти Тревіс Баркер і Адам Гольдштейн, які виявилися єдиними, хто вижив у тій катастрофі. Вони змогли вчасно залишити борт і поінформували екстрені служби про наявність ще чотирьох людей у літаку. Баркер отримав опіки другого та третього ступеня, які покривають приблизно 2/3 його тіла. Після катастрофи Баркер став страждати на аерофобію.

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