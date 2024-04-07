Незвичайний вибір: Кортні Лав одягла пишну сукню від улюбленої дизайнерки принцеси Діани

Кортні Лав — американська співачка, відома багатьом також як вдова лідера гурту Nirvana Курта Кобейна, дуже рідко відвідує світські заходи чи церемонії. Проте вона нещодавно побувала серед гостей галаконцерту, що відбувся у Національній портретній галереї у Лондоні. На цьому заході був дрескод, згідно з яким гості мали одягтися гламурно.

Кортні з такої нагоди вирішила не просто вибрати сукню зі складним декором, а й обрала британський бренд. Зірка одягла сріблясту сукню від дизайнераки Елізабет Емануель, яка створила у 80-х культову весільну сукню принцеси Діани, а також безліч її інших вбрань, коли вона тільки стала дружиною наслідного принца.

Сукня Кортні Лав була з безліччю оборок, декором на декольте та талії, а також чорними рукавами із шифону та турнюром. Згідно з CNN, це нестандартне вбрання було варіацією сукні, яку Лав помітила в одному з випусків британського світського журналу Tatler. Спочатку сукня була в блідо-рожевому кольорі, але для Лав дизайнерка створила версію в темнішій палітрі, так сукня мала драматичніший вигляд. Образ співачка доповнила клатчем зі стразами, високою зачіскою, макіяжем, а також безліччю прикрас із діамантами.

Кортні Лав / Фото: Getty Images

Також Елізабет Емануель днями дала інтерв'ю виданню People, в якому розповіла про другу таємну весільну сукню принцеси Діани. Як виявилося перед церемонією, дизайнерка створила для Діани резервне вбрання, про яке ніхто не знав. Запасна сукня сильно відрізнялася від оригіналу, зокрема, в ньому не було довгого шлейфу, шовк був білим, а не кольору слонової кістки, рукави були більш обтислі з манжетами та оборками. Крім того, хитромудрі візерунки на сукні Діани були вишиті вручну Елізабет, а тканина для підкладки була вже готовою. Однак друга сукня так і не була завершена.

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