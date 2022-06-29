Незвичайний вибір: Меган Фокс та Колсон Бейкер з'явилися в ефектних рожевих аутфітах на прем'єрі у Нью-Йорку

Незвичайний вибір: Меган Фокс та Колсон Бейкер з'явилися в ефектних рожевих аутфітах на прем'єрі у Нью-Йорку

Зірка "Трансформерів", ефектна акторка Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер, відомий під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, вміють привертати до себе увагу.

Зірки відвідали разом захід у Нью-Йорку, одягнувшись повністю у все рожеве. На Меган була досить відверта мінісукня від бренду Nensi Dojaka та босоніжки від Femme із зав'язками, які вона доповнила рожевою перукою та дуже яскравим макіяжем з акцентом на очі. Єдиною річчю, яка виділялася на серед всього рожевого, була заручна каблучка акторки з величезним смарагдом та діамантом.

Меган Фокс та Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) / Фото: Getty Images

Колсон не відставав від коханої і одягнув укорочену кофту-жатку від бренду Chet Lo, білі штани з ланцюгами та кеди. Волосся співак пофарбував у рожевий колір та доповнив образ безліччю прикрас. Також обидва закоханих зробили манікюр рожевим лаком для нігтів, ймовірно, від бренду UN/DN LAQR, який нещодавно запустив Бейкер.

Але настільки екстравагантні луки знаменитостей не випадковість, річ у тому, що у все рожеве Меган та її бойфренд вбралися для прем'єри документального фільму Hulu про Колсона під назвою Machine Gun Kelly's Life in Pink.

Меган Фокс та Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) / Фото: Getty Images

Після прем'єри пара вирушила на афтепаті і, звичайно ж, теж у рожевих луках. Меган одягла яскравий "металевий" комплект від Andamane, а ось її наречений із нагоди прем'єри фільму про себе коханого одягнувся в Dolce & Gabbana.

Меган Фокс та Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) / Фото: Getty Images

Читайте також: