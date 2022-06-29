Незвичайний вибір: Меган Фокс та Колсон Бейкер з'явилися в ефектних рожевих аутфітах на прем'єрі у Нью-Йорку

Зірка "Трансформерів", ефектна акторка Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер, відомий під сценічним псевдонімом Machine Gun Kelly, вміють привертати до себе увагу.
Зірки відвідали разом захід у Нью-Йорку, одягнувшись повністю у все рожеве. На Меган була досить відверта мінісукня від бренду Nensi Dojaka та босоніжки від Femme із зав'язками, які вона доповнила рожевою перукою та дуже яскравим макіяжем з акцентом на очі. Єдиною річчю, яка виділялася на серед всього рожевого, була заручна каблучка акторки з величезним смарагдом та діамантом.
Колсон не відставав від коханої і одягнув укорочену кофту-жатку від бренду Chet Lo, білі штани з ланцюгами та кеди. Волосся співак пофарбував у рожевий колір та доповнив образ безліччю прикрас. Також обидва закоханих зробили манікюр рожевим лаком для нігтів, ймовірно, від бренду UN/DN LAQR, який нещодавно запустив Бейкер.
Але настільки екстравагантні луки знаменитостей не випадковість, річ у тому, що у все рожеве Меган та її бойфренд вбралися для прем'єри документального фільму Hulu про Колсона під назвою Machine Gun Kelly's Life in Pink.
Після прем'єри пара вирушила на афтепаті і, звичайно ж, теж у рожевих луках. Меган одягла яскравий "металевий" комплект від Andamane, а ось її наречений із нагоди прем'єри фільму про себе коханого одягнувся в Dolce & Gabbana.
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