Незвичайний вибір: Пенелопа Крус одягла фіолетове міні від Chanel

Амбасадоркою бренду акторка є від 2018 року.

Учора, 21 лютого, іспанська акторка Пенелопа Крус відвідала фотокол комедійного фільму "Офіційний конкурс", у якому зіграла разом із Антоніо Бандерасом. Зірка з'явилася на червоній доріжці у фіолетовій мінісукні з довгими рукавами від Chanel.

Вбрання було виконане з деніму, його прикрашав принт у вигляді монограми бренду, а рукави та комір були обшиті чорними паєтками. Доповнили образ 47-річної зірки маленька чорна сумка, босоніжки та аксесуари, також від знаменитого французького Модного дому.

Пенелопа Крус / Getty Images

Сьогодні ж зірка відвідала прем'єрний показ цієї картини та сяяла на доріжці з колегами з фільму. На Пенелопі знову було вбрання від бренду Chanel.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Getty Images

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