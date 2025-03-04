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Незвичайний вибір: Зої Салдана прийшла у мініспідниці зі шлейфом та рюшами на світський захід

Незвичайний вибір: Зої Салдана прийшла у мініспідниці зі шлейфом та рюшами на світський захід

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Акторка підкреслила довгі ноги оригінальним вбранням.

Зої Салдана, яка прославилася завдяки серії фільмів "Аватар" та "Вартові галактики" цього року вперше отримала "Оскар". Після офіційної частини церемонії вона разом із чоловіком вирушила на вечірку Vanity Fair Oscar Party.

До фотографів зірка вийшла зі своєю золотою статуеткою в руках, а також одягнена у вбрання від Saint Laurent. Її лук включав темно-коричневий топ з довгими рукавами, а також світлішу мініспідницю з об'ємними рюшами та довгим шлейфом.

Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила прикрасами від De Beers, шкіряним поясом на талії, колготками та туфлями з ремінцями.

Зої Салдана із чоловіком / © Associated Press
Зої Салдана із чоловіком / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що на офіційну частину церемонії вона прийшла теж у вбранні від Saint Laurent, але це була незвичайна багатоярусна сукня винного відтінку, яку вона доповнила рукавичками та коштовностями Cartier.

Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

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