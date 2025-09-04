Незвичайний вибір: Мішель Вільямс прийшла в креативній сукні на захід

Мішель Вільямс / © Getty Images

Акторка Мішель Вільямс відвідала захід у Нью-Йорку, на якому з’явилася в досить незвичайному вбранні — чорно-білій довгій сукні від Dima Ayad.

Сукня була дуже креативною, адже мала опущені та відкриті плечі, а також довгі рукави. У верхній частині її прикрашала вишивка чорними лелітками, що також повторювалися і на манжетах. Основна частина вбрання була довгою, вільною та в принт великий горох.

Мішель Вільямс / © Getty Images

Доповнила її сукню підвіска у вигляді великої срібної мушлі з китицею від бренду Juju Vera, а також лаконічна зачіска і макіяж з червоною помадою на губах.

Нагадаємо, що мінімалізм і нудні однотонні вироби восени 2025 року більше не в тренді та зміняться великим вибором цікавих фасонів і відтінків. Тепер у тренді будуть виразні принти. Найгарячіша трійка — це клітинка, горошок і «зебра».