Незвичайний вибір: Шерон Стоун вийшла на публіку в костюмі з тигровим принтом

Шерон Стоун / © Getty Images

Поки світ моди божеволіє за принтом «зебра», який став одним з головних хітів сезону, голлівудська акторка Шерон Стоун вирішила вигуляти менш популярний, але не менш цікавий принт. Акторка одягнула на інтерв’ю на шоу «Дивись, що трапилося в прямому ефірі» з Енді Коеном (Watch What Happens Live with Andy Cohen) костюм з тигровим принтом.

Вбрання Стоун включало жакет і приталені штани. Виконаний цей ансамбль був з блискучої текстурної тканини, а жакет зірка носила на голе тіло. Образ доповнювали не менш помітні туфлі в принт і з брошками, а також розкішне діамантове кольє на шиї, об’ємна укладка і макіяж.

Шерон Стоун / © Getty Images

Це кольє у Шерон, схоже, одне з найулюбленіших у колекції, оскільки вона його надягає з особливих приводів. Не так давно акторку помітили з цією прикрасою на вулиці Беверлі-Гіллз. Тоді вона також привернула увагу й тим, що зав’язала хустину на штани.

Шерон Стоун / © Getty Images