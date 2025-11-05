- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Незвично, але дуже красиво: Демі Мур одягла на світський вечір вбрання з нової колекції Balenciaga
У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії Glamour «Жінка року — 2025». На червоній доріжці серед гостей заходу з’явилися акторка Демі Мур.
Цього разу 62-річна зірка вирішила здивувати не сукнею, а штанним вбранням з дебютної колекції дизайнера П’єрпаоло Піччолі в ролі креативного директора Модного дому Balenciaga. Мур сяяла на червоній доріжці в мінімалістичному, але ефективно структурованому ансамблі, що включав топ-туніку без бретелей, а також прямі класичні штани зі стрілками.
Образ акторки також доповнили «оперні» білі рукавички. Цей незвичний аксесуар надав її луку шикарної естетики з ноткою старого Голлівуду, але вигляд мав сучасний. Також Мур зібрала волосся у високий «кінський» хвіст, одягла сережки з камінням та зробила яскравий макіяж із червоною помадою. Така зачіска підкреслила її риси обличчя та подовжила шию, додавши ще більшої вишуканості мінімалістичному стилю.
Але цей образ кардинально відрізнявся від того, що Демі демонструвала кількома днями раніше. Нагадаємо, що вона завітала на галаконцерт LACMA Art + Film, що відбувся в Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі, в «голій» сукні максі з галтером, американською проймою та невеличким шлейфом від бренду Gucci. Вбрання мало різнокольорову квіткову вишивку лелітками та бісером.