Незвично, але дуже красиво: Демі Мур одягла на світський вечір вбрання з нової колекції Balenciaga

Демі Мур / © Associated Press

Цього разу 62-річна зірка вирішила здивувати не сукнею, а штанним вбранням з дебютної колекції дизайнера П’єрпаоло Піччолі в ролі креативного директора Модного дому Balenciaga. Мур сяяла на червоній доріжці в мінімалістичному, але ефективно структурованому ансамблі, що включав топ-туніку без бретелей, а також прямі класичні штани зі стрілками.

Образ акторки також доповнили «оперні» білі рукавички. Цей незвичний аксесуар надав її луку шикарної естетики з ноткою старого Голлівуду, але вигляд мав сучасний. Також Мур зібрала волосся у високий «кінський» хвіст, одягла сережки з камінням та зробила яскравий макіяж із червоною помадою. Така зачіска підкреслила її риси обличчя та подовжила шию, додавши ще більшої вишуканості мінімалістичному стилю.

Демі Мур / © Associated Press

Але цей образ кардинально відрізнявся від того, що Демі демонструвала кількома днями раніше. Нагадаємо, що вона завітала на галаконцерт LACMA Art + Film, що відбувся в Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі, в «голій» сукні максі з галтером, американською проймою та невеличким шлейфом від бренду Gucci. Вбрання мало різнокольорову квіткову вишивку лелітками та бісером.

Демі Мур / © Associated Press