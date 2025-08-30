ТСН у соціальних мережах

Незвично, але повністю в її стилі: 50-річна Глоя Севіньї в чорному мереживі сяяла перед камерами

Незвичайне вбрання привернуло багато уваги на заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Глоя Севіньї

Глоя Севіньї / © Associated Press

Голлівудська акторка Глоя Севіньї — зірка серіалу «Американська історія жахів» — вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю. 50-річна зірка відвідала прем’єру фільму режисера Луки Гуаданьїно «Після полювання», в якому зіграла з Джулією Робертс.

Вона з’явилася на публіці в оригінальному вбранні чорного кольору — мереживній сукні з довгими рукавами та об’ємною спідницею-балоном, а також у мереживних шортах. Вбрання зірки було від Модного дому Saint Laurent. Образ був доволі сміливим та незвичним, але повністю відповідав тому, що акторка найчастіше обирає для своїх виходів у світ — вона полюбляє оригінальні вбрання.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Глоя Севіньї / © Associated Press

Глоя доповнила лук оригінальними мюлями з ремінцями, прикрасами з діамантами — кольє, сережками і масивною каблучкою, а також макіяжем з червоною помадою.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Глоя Севіньї / © Associated Press

Також вона вийшла на фотоколл, який передував прем’єрі. Глоя носила ніжно-рожевий костюм зі шнурівкою від Simone Rocha з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 і взуття Jimmy Choo.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Глоя Севіньї / © Associated Press

Образ вона доповнила окулярами і золотими прикрасами.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Глоя Севіньї / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

