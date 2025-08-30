Незвично, але повністю в її стилі: 50-річна Глоя Севіньї в чорному мереживі сяяла перед камерами

Глоя Севіньї / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Глоя Севіньї — зірка серіалу «Американська історія жахів» — вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю. 50-річна зірка відвідала прем’єру фільму режисера Луки Гуаданьїно «Після полювання», в якому зіграла з Джулією Робертс.

Вона з’явилася на публіці в оригінальному вбранні чорного кольору — мереживній сукні з довгими рукавами та об’ємною спідницею-балоном, а також у мереживних шортах. Вбрання зірки було від Модного дому Saint Laurent. Образ був доволі сміливим та незвичним, але повністю відповідав тому, що акторка найчастіше обирає для своїх виходів у світ — вона полюбляє оригінальні вбрання.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Глоя доповнила лук оригінальними мюлями з ремінцями, прикрасами з діамантами — кольє, сережками і масивною каблучкою, а також макіяжем з червоною помадою.

Реклама

Глоя Севіньї / © Associated Press

Також вона вийшла на фотоколл, який передував прем’єрі. Глоя носила ніжно-рожевий костюм зі шнурівкою від Simone Rocha з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 і взуття Jimmy Choo.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Образ вона доповнила окулярами і золотими прикрасами.

Глоя Севіньї / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.