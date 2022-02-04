Ні дня без тренувань: Кендалл Дженнер сфотографували дорогою до спортзалу

26-річна модель Кендал Дженнер знову потрапила під приціл фотокамер у Лос-Анджелесі.

Дівчина прямувала на тренування. Одягнена була в чорні лосини, об'ємну куртку Nike чорного кольору, білі шкарпетки та взута у білі кросівки. В руках у Кендалла була маска і великий термос з водою. Волосся модель зібрала в хвіст і одягла пов'язку, а також сонцезахисні окуляри.

Кендал Дженнер / Getty Images

Днем раніше Кендалл сфотографували під час прогулянки містом. У зірки зламалася машина, її розкішний Ferrari, і вона знайшла людину, яка їй допомогла впоратися з поломкою, а поки чоловік цим займався, сама пішла у своїх справах. Повсякденний лук Кендалл був цього дня максимально простим, а під білу майку дівчина знову не одягла нижньої білизни.

Кендал Дженнер / Getty Images

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