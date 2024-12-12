Ніби гола: Періс Гілтон приміряла бежеве боді та чоботи у стразах

43-річна світська левиця, зірка реаліті, співачка та модель – Періс Гілтон – після 18-річної паузи випустила новий альбом, який отримав назву Infinite Icon. Композиції з альбому включають колаборації з такими артистами, як Sia, Megan thee Stallion та ін. Він складається з 12 треків, а робота над ними тривала понад рік. Щоб привернути до своєї нової роботи увагу, зірка випустила спеціальну вінілову лімітовану версію альбому і знялася для її обкладинки в сміливому образі.

Періс позувала в тілесному боді, і здавалося, що вона оголена. Образ зірки доповнювали високі "рибальські" чоботи на високих підборах, повністю вкриті стразами, і довга білява перука.

Фото: Періс Гілтон/Instagram

Ціна такої "глітерної" платівки з автографом Гілтон складає майже 30 доларів.

Фото: Періс Гілтон/Instagram

Фото: Періс Гілтон/Instagram

Раніше, нагадаємо, Періс Гілтон заявила в інтерв'ю, що є цілком натуральною. Вона відвідала подкаст Zach Sang Show, де зізналася, що не робила жодних косметичних процедур щодо покращення своєї зовнішності: не колола ботокс та філери і не робила пластичних операцій. Ми зібрали для вас серію фото і показали, як вона виглядала раніше.

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